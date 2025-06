To był najdłuższy lot świata. Nie lądowali przez dwa miesiące

Cessnę trzeba było jednak odpowiednio przerobić. Usunięto większość wyposażenia wnętrza, by zmniejszyć wagę. Zainstalowano prowizoryczny zlew, składany toaletowy taboret i materac do spania. Jedzenie? Szefowie kuchni z Haciendy miksowali dania i pakowali je do termosów, by łatwiej było je przekazać podczas tankowania.