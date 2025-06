Chodź ze mną do Mobile Vikings. To nie operator, to sieć ludzi

To kultowe zdanie doskonale pasuje do charakteru Mobile Vikings. Jednym z filarów społecznościowego modelu operatora jest program poleceń, który nie dość, że rekrutuje nowych członków załogi, to buduje więź i zachęca do działania. Nie mam statystyk, żeby odpowiedzieć wam, ilu nowych załogantów zaciągnęło się na statek w tawernach, tak jak tradycja nakazuje, ale wiem, że nie jest ich mało. Na czym polega program poleceń? Każdy Viking zostaje kapitanem, który zaprasza na pokład kolejnych członków. Jeżeli nowy członek skorzysta z oferty, to kapitan otrzymuje 10 proc. zniżki od wartości jego doładowania. I tak dzieje się z każdym kolejnym Vikingiem aż do momentu uzbierania pięciu aktywnych użytkowników. Wtedy możecie poczuć się jak prawdziwy kapitan, bo płyniecie za darmo, a to załoga pracuje na was. Proste, czytelne i łatwe do spełnienia. Takiej oferty nie da się przebić. Co więcej — nie ma znaczenia, jaki model współpracy z siecią wybrałeś; karta, oferta subskrypcyjna czy internet mobilny — po zebraniu pięciu członków drużyny masz je za darmo.