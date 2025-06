Mobile Vikings uatrakcyjnił swoją ofertę. Co ulepszono?

We wszystkich pakietach najważniejsze jest to, że operator nie zakłada długoterminowych umów. W każdym momencie możemy zmienić plan na niższy lub wyższy, zrezygnować lub przenieść numer do innego operatora. Bez zbędnych kruczków i lojalek. W nowych pakietach na kartę użytkownik może też dokupić dodatkowe pakiety gigabajtów w kraju lub na (niemal) całym świecie: