Sprawdziłem Wi-Fi 7 za grosze. Taniej się już chyba nie da

Na dobrą sprawę trudno jest znaleźć w Mercusys MR27BE coś, do czego można by się było - po dwutygodniowych testach - przyczepić. Owszem, Wi-Fi 7 dostajemy tutaj w skromnej, dwuzakresowej wersji (bez 6 GHz), ale to samo można napisać nawet w wyraźnie droższych sprzętach. Mimo niewysokiej ceny dostajemy tutaj więc kawałek naprawdę bardzo dobrego sprzętu z ciekawymi rozwiązaniami - pomijając sporo nowości z Wi-Fi 7, szczególnie ciekawa i przyszłościowa jest tutaj obecność portów 2,5 Gb/s (WAN oraz LAN). Dzięki temu, jeśli pewnego dnia nasz dostawca sieci powie, że możemy mieć „więcej niż gigabita”, będziemy na to gotowi. Do tego mamy świadomość, że jeśli będziemy mieć „więcej niż gigabita”, to sporą część z tego będziemy mogli przepchnąć do urządzeń bezprzewodowo - o ile oczywiście będą ulokowane dość blisko routera.