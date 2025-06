iPhone'y taniej w Media Expert. Te modele są warte swojej ceny

Naszym zdaniem iPhone 16 Plus to model skierowany jest do osób ceniących duży ekran, ale niekoniecznie potrzebujących mocy wersji Pro. Jego 6,7-calowy wyświetlacz OLED sprawia, że oglądanie filmów i przeglądanie internetu jest wygodniejsze, a większa bateria zapewnia dłuższy czas pracy. iPhone 16 Plus ma te same podzespoły co podstawowy iPhone 16, w tym czip A18 i podwójny aparat, ale jego większy ekran czyni go bardziej użytecznym w codziennej pracy z różnymi aplikacjami. iPhone 16 Plus wypełnia lukę dla wszystkich tych, którzy są zadowoleni z podstawowego iPhone, ale niekoniecznie z jego rozmiarów.