To oszustwo wyjątkowo gra na moich emocjach. Zabierają pieniądze i marzenia

Sęk w tym, że ta sama osoba wystawiająca bilety na grupach ma do sprzedania kilka wejściówek i to na różne wydarzenia. Nie musi to od razu oznaczać oszusta – być może to po prostu obrotny przedsiębiorca, który wyprzedził fanów i wykupił bilety z zamiarem odsprzedaży. A że cena wcale nie jest dużo większa od normalnej? Tym lepiej dla widza, który spóźnił się z zakupem i teraz ma problem.