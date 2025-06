Masz zwierzaka? Możesz znacznie ułatwić sobie życie. Sprawdź wyniki badania

Niewiele rzeczy w życiu cieszy równie mocno, jak radość psa na nasz widok, gdy wracamy do domu. Niezależnie od tego, czy wybraliśmy się tylko do sklepu, czy nie było nas przez wiele godzin, bo byliśmy w biurze - zwierzak cieszy się tak samo. Również głaskanie kota albo zabawa z nim to coś, co natychmiast poprawia humor i powoduje wydzielanie się endorfin. Z badań wynika jasno - posiadacze zwierząt domowych są szczęśliwsi.