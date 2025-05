5 funkcji, które daje tylko kontrola dostępu oparta na chmurze (a które zmieniają codzienność administratora)

Jedną z największych zalet systemów kontroli dostępu opartych na chmurze jest możliwość pełnego zarządzania uprawnieniami zdalnie, bez konieczności logowania się do lokalnego serwera czy fizycznej obecności w biurze. Administrator może z poziomu przeglądarki lub aplikacji nadać nowemu pracownikowi dostęp do wybranych stref, tymczasowo go zawiesić lub całkowicie odebrać – niezależnie od tego, czy jest w siedzibie firmy, na delegacji czy pracuje z domu.