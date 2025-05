Czas pomyśleć o wymianie routera. Z tymi sprzętami będziesz mieć spokój na długo

Co przyczyniło się do tego wyniku, a także do poprawy innych parametrów? Przede wszystkim - w przeciwieństwie do Wi-Fi 5 (802.11ac) i 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 może oferować dostęp do trzech pasm - 2,4, 5 oraz 6 GHz. Dwukrotnie zwiększono też szerokość kanału w paśmie 6 GHz (do 320 MHz) i podwojono maksymalną liczbę strumieni (z 8 do 16) w porównaniu do WiFi 6E.