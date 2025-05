Niesamowita promocja na sprzęt SteelSeries. Szkoda przegapić

Dobra myszka do gier nie musi być droga. Przykład? Prime Mini Wireless. To bezprzewodowa mysz wspierająca łączność 2,4 GHz i wyposażona w precyzyjny sensor optyczny TrueMove Pro o rozdzielczości od 100 do 18000 DPI. Znajdziesz tu również magnetyczne przełączniki oraz wbudowany port USB-C do ładowania wbudowanego akumulatora - bez potrzeby używania baterii AAA czy AA. W tej cenie – 99 zł – trudno o lepszą okazję