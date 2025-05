Zakładasz soczewki i widzisz w ciemności. Już to sprawdzili

Efekt? Noszący soczewki użytkownik widzi jednocześnie światło widzialne i to, co normalnie byłoby niewidoczne, np. promieniowanie cieplne, czy sygnały podczerwieni emitowane przez diody LED. Co ciekawe, badacze odkryli, że soczewki działają jeszcze skuteczniej, gdy... oczy są zamknięte. To dlatego, że światło podczerwone przenika przez powieki skuteczniej niż światło widzialne, więc zakłócenia są mniejsze.