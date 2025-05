Jedna szybka ładowarka dla wszystkich smartfonów. Jest nowy plan

Mimo że dzisiaj wszystkie smartfony na rynku (a przynajmniej w Europie) mają do dyspozycji jeden port USB-C, każdy producent indywidualnie decyduje o możliwościach, jakie przynosi to złącze. Czyli w określonych modelach znajdziemy różne moce ładowania, różne wersje USB (a co za tym idzie, prędkości transferu po kablach), czy dodatkowe funkcje, takie jak przesyłanie obrazu poprzez technologię DisplayPort jednym kablem.