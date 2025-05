Niesamowity radar dla polskich samolotów szturmowych. Amerykanie zachwyceni

Koncern Raytheon zrobił duży krok naprzód w świecie radarów. PhantomStrike – nowoczesny, kompaktowy radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA) – właśnie odbył swój pierwszy lot testowy. I choć dla laika może to brzmieć jak kolejny wojskowy gadżet, to w rzeczywistości mamy do czynienia z prawdziwym game-changerem. A co najciekawsze, pierwszym użytkownikiem tego technologicznego przełomu będzie Polska.