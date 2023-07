W końcu mamy pilotów FA-50. To światowa elita

Pierwsze dwa samoloty mają zostać dostarczone do Polski do końca lipca i trafić do 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Pozostałe 10 samolotów FA-50GF mają przybyć do końca roku. Pierwszy publiczny pokaz polskich FA-50 ma się odbyć na Międzynarodowych Pokazach Lotniczych Air Show 2023 w Radomiu, które odbędą się 26 i 27 sierpnia pod hasłem "Niezłomni w przestworzach".