Jakim potencjałem militarnym dysponują Indie i Pakistan? Oto jak wyglądają ich armie

Główne systemy przenoszenia to rakiety balistyczne rodziny Shaheen (zasięg do 2750 km) i Ghauri (do 1800 km) oraz myśliwce F-16 i JF-17 przystosowane do przenoszenia bomb atomowych. Pakistan intensywnie rozwija także pociski manewrujące Babur i Ra'ad, które dzięki niskiej trajektorii lotu są trudniejsze do wykrycia przez systemy obrony przeciwrakietowej.