iPhone 17 ze starym chipsetem. Ale czy kogoś to jeszcze obchodzi?

W pierwszym kwartale bieżącego roku iPhone 16e - model budżetowy z podstawową specyfikacją - zdobył 7 proc. amerykańskiego rynku iPhone'ów mimo wyższej ceny niż jego poprzednik. To może wydawać się skromnie, ale trzeba pamiętać, że urządzenie było dostępne tylko przez część kwartału. Co więcej standardowy iPhone 16 zwiększył swój udział z 14 proc. do 20 proc. w porównaniu z iPhone’em 15 rok wcześniej. Tymczasem drogie modele Pro spadły z 45 proc. do 38 proc. udziału w sprzedaży.