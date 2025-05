Gdzie najlepiej przenieść numer? Ranking sieci komórkowych

GO! M to oferta na kartę, ale z możliwościami, które kojarzą się bardziej z abonamentem - działa cyklicznie co 30 dni, odnawia się automatycznie i oferuje pełny pakiet usług bez limitu. To rozwiązanie dla osób chcących korzystać z telefonu bez umowy, ale z dużą ilością internetu i pełną swobodą.