Bez tego sprzętu nie wyobrażam sobie kuchni. Teraz doczekał się jeszcze lepszej wersji

Po trzecie - i to jest chyba moja ulubiona nowość, mamy tutaj coś, co się nazywa pięknie Skylight View, a tak mniej pięknie - to jest po prostu spore okienko, przez które możemy patrzeć na to, co tam się w środku piecze. I można powiedzieć, że w sumie to inne frytkownice też mają jakieś okienka i że nawet ta moja poprzednia miała całkiem spore i przydatne okienko, i tak, to będzie prawda. Tyle tylko, że to konkretne okienko w tej konkretnej frytkownicy jest tak naprawdę jedynym słusznym rozwiązaniem.