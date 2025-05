Dlaczego strategia IP powinna być częścią pitch decku każdego startupu?

Tym, co szczególnie rzuca się w oczy jako brak, jest brak jakiejkolwiek wzmianki o strategii ochrony własności intelektualnej (IP). A przecież startup z reguły nie ma jeszcze przychodów, ugruntowanej pozycji na rynku ani historii działania. To, co ma, to innowacyjny pomysł, zespół z potencjałem i prototyp lub MVP. Właśnie dlatego strategia ochrony własności intelektualnej (IP) ma kluczowe znaczenie – pozwala pokazać, że nawet jeśli startup nie ma jeszcze wszystkiego, to wie, jak chronić to, co ma najcenniejszego: swój pomysł i technologię.