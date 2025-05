Napompowałem fotel i zacząłem grać w gry. Recenzja fotela Bager od Diablo Chairs

A jak waga? 120 kg wytrzymuje według producenta, ale zdradzę wam, że trochę więcej również przyjmie. Nie zalecam, bo wiadomo, że to proszenie się o kłopoty, ale informuję. Wymiary? Diablo Chairs mówi, że Bager zajmuje u podstawy kwadrat 100 x 100 cm, a jego wysokość to 140 cm. Powiem tak - lepiej zostawcie sobie lekki margines błędu, bo fotel po napompowaniu trochę wystaje poza ten obrys. Jest spory, tego nie da się ukryć, w małym salonie wręcz dominuje, ale z drugiej strony jak go nie potrzebujecie, spuszczacie powietrze i wynosicie do piwnicy. Szybko, prosto i skutecznie, ale weźcie pod uwagę te rozmiary, bo może fotel tak się wam spodoba, że nie będziecie chcieli go składać, tak jak to miało miejsce w moim przypadku.