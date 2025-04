Sejm the Game ma demo na Steam. Pobiłem Kosiniaka i widziałem papieża

Nasze działania nie pozostają jednak bez konsekwencji. Inne ugrupowania polityczne pilnują swoich rewirów oraz grup interesu, proponując nam debaty… na pięści. Dochodzi do turowych starć w stylu Heroes of Might and Magic, z wykorzystaniem unikalnych umiejętności polityków. Zwerbowany przeze mnie Kołodziejczak zarzuca rywali gnojem, a lider PSL-u duplikuje się na Kosiniaka oraz Kamysza.