Rowery elektryczne - przegląd rozwiązań renomowanych marek

Rynek rowerów elektrycznych rozwija się niezwykle dynamicznie. Jeszcze do niedawna silnik elektryczny w jednośladzie kojarzył się głównie z codziennymi dojazdami do pracy lub na treningi. Dzisiaj bez trudu w sieci znajdziesz rankingi rowerów elektrycznych do jazdy w każdych warunkach, w tym po górach. Przeczytaj, na co zwrócić uwagę przy zakupie roweru elektrycznego i poznaj kilka propozycji od renomowanych producentów.