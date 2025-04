Oblivion Remastered na pierwszych grafikach. Ukochana gra RPG powraca

Znaczna część grafik jest w niskiej rozdzielczości, przez co trudno dokładnie przeanalizować wszystkie zmiany oraz ulepszenia. Jednak nawet bazując na tym, co widzimy tu i teraz, różnica jest potężna. Oblivion Remastered to coś znacznie więcej niż tekstury w wysokiej rozdzielczości. Bethesda do spółki z Virtuos ulepszyła m.in. geometrię lokacji, modele postaci, odbicia oraz efekty oświetlenia. Nie jestem za to fanem nowego, "meksykańskiego" filtru kolorystycznego.