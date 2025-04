Nowy król sprzątania podłóg nadjechał. MOVA X4 Pro - test

Co to daje? W przypadku naprawdę uporczywych plam pozwala dodatkowo wzruszyć ten materiał, których chcemy usunąć. Czy działa to zawsze idealnie? Nie. Czy pomaga w naprawdę skomplikowanych, zaschniętych sytuacjach? Zdecydowanie tak. Czasem nawet robiłem tak, że wybitnie zaschnięte plamy spryskiwałem gorącą wodą - z dodatkiem detergentu - na samym początku sprzątania i wracałem do nich po kilku albo kilkunastu minutach, kiedy już zdążyły trochę namoknąć. Wystarczyło wtedy przeważnie jedno przejechanie po nich odkurzaczem, żeby nie było śladu. W przypadku, kiedy nie skorzystałbym z tego dodatku albo korzystał z odkurzacza myjącego "na zimno", prawdopodobnie wymagałoby to kilkunastu przejazdów.