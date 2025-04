Już nie będą sprawdzać, czy flaga się rusza. Na wyborach komisja fachowo zweryfikuje mObywatela

- mObywatel to dziś nie tylko aplikacja z dokumentami, to osobisty asystent każdego z nas. Naszą ambicją jest, by w najważniejszych momentach życia – od narodzin dziecka po udział w wyborach – administracja była dostępna szybko, wygodnie i cyfrowo. Właśnie dlatego rozwijamy kolejne usługi i budujemy spójny system, który rozumie potrzeby obywatela – mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.