Ich misja to burzenie barier. Przyjrzałem się z bliska ich pracy

Możliwość dostępu i korzystania z technologii jest podstawowym prawem obywateli do uczestnictwa w społeczeństwie i umożliwienia inkluzywnych możliwości ekonomicznych. Microsoft Inclusive Tech Lab to znacznie więcej niż przestrzeń fizyczna - to manifest nowego podejścia do projektowania technologii. Podejścia, w którym głos osób z niepełnosprawnościami nie jest marginalizowany, ale staje się centralnym elementem procesu twórczego. To miejsce, które dowodzi, że projektowanie z myślą o najbardziej wykluczonych grupach prowadzi do powstawania lepszych produktów dla wszystkich.