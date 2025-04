Tak sprawdzisz, do którego kandydata na prezydenta ci najbliżej. Latarnik Wyborczy już działa

Komitety mogą również krótko skomentować swoje odpowiedzi. Takie podejście gwarantuje obiektywizm i wiarygodność otrzymywanych wyników. Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi do wszystkich komitetów. Jeśli odmawiają, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego uzupełnienia ich poglądów po analizie programów i wypowiedzi medialnych. W takiej sytuacji jasno to zaznaczamy na stronie z wynikami - wyjaśnia Latarnik.