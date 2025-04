Jaki smartfon kupić w 2025? Oferty do 1 tys. do ponad 3 tys. zł

W cenie do 4000 zł świetną opcją będzie obecnie najnowszy, podstawowy iPhone 16. Urządzenie wariancie 128 GB możemy kupić już za ok. 3600 zł. To jeden z najbardziej przystępnych cenowo telefonów Apple'a, którym warto jest się zainteresować. W telefonie znajdziemy praktycznie wszystko, co najlepsze - 6,1-calowy ekran (co prawda jest to panel 60 Hz, ale bardzo dobrej jakości) z dynamiczną wyspą czy szybki procesor A18.