Cła idą do góry. Nie czekaj z zakupem karty graficznej. Oto nasze typy

Umówmy się - w tym budżecie nie znajdziemy kart, które pozwolą grać w nowe gry AAA na wysokich detalach, nie udźwigną również rozdzielczości wyższej niż 1080p. To sprzęty skierowane raczej do niedzielnych graczy, którzy wolą sobie pograć w niewymagające produkcje albo hity sprzed lat. To nic złego, bo przecież nie od dziś wiadomo, że po to się kupuje drogą kartę graficzną, żeby grać w stare hity w lepszej jakości. Co polecam w tym budżecie? Mam dwie propozycje: