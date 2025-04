Nowoczesny laptop, który łączy moc, elegancję i mobilność? Znalazłem doskonałego kandydata

Bateria o pojemności 59 Wh zapewnia imponujący czas pracy - do 12 godzin i 30 minut, a przy odtwarzaniu wideo nawet do 15 godzin. Jest to wystarczająco dużo, by przetrwać cały dzień pracy lub nauki bez dostępu do gniazdka elektrycznego. W przypadku potrzeby szybkiego doładowania, funkcja Fast Charge umożliwia naładowanie baterii od 0 do 50 proc. w zaledwie 30 minut, co jest niezwykle przydatne podczas krótkich przerw.