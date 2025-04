Google Chrome z przełomową aktualizacją. Po 16 latach wreszcie rozwiązuje istotny problem

Google tłumaczy przyczynę problemu w dość skomplikowany sposób, ale my przedstawimy sprawę znacznie prościej. Wyobraźmy sobie, że mamy trzy strony internetowe: A, B i C. Na stronie A znajduje się link prowadzący do witryny B. Po kliknięciu w ten link, nasza przeglądarka oznacza adres jako odwiedzony i zmienia jego kolor z niebieskiego na fioletowy.