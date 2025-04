Używasz Gmaila na iPhonie? Uwaga - idą zmiany w wyglądzie aplikacji

Warto zauważyć, że choć Material Design 3 dotarł już na obie platformy, implementacja na iOS różni się od tej na Androidzie. Na Androidzie Material You oferuje funkcję Dynamic Color, która tworzy motyw kolorystyczny na podstawie tapety telefonu i stosuje go we wszystkich aplikacjach oraz elementach systemu, tworząc spójne wizualnie doświadczenie.