Hub Drobnicowy DPD w Swędowie - supernowoczesna odpowiedź na potrzeby rynku e-commerce

Hub Drobnicowy w Swędowie dysponuje 104 bramami do obsługi samochodów ciężarowych, co pozwala na sprawne zarządzanie przepływem towarów. Fracht przechodzący przez sortownię transportowany jest w specjalnych opakowaniach typu jumbo, klatkach i paletach. Cały obiekt zajmuje powierzchnię działki liczącą około 56 000 m², z czego 16 000 m² to powierzchnia magazynowa, a 1400 m² przeznaczono na przestrzeń biurową.