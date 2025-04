Bang & Olufsen Beoplay Eleven - słuchawki TWS ze światowego TOP zyskują mocarne ANC

Uzyskany efekt jest NIESAMOWITY. Redukcja szumu w Beoplay Eleven to absolutny top of the top. Śmiem twierdzić, że pod względem ogólnej skuteczności izolacji użytkownika Jedenastki w wielu scenariuszach dorównują modelowi Bose QuietComfort Ultra. Słuchawki konkurencji są skuteczniejsze w izolowaniu najgłośniejszych składowych szumu, natomiast Beoplay Eleven wyróżnia się lepszymi algorytmami wczesnej reakcji. To imponujące, jak błyskawicznie procesor rozpoznaje nagły hałas – na przykład krzyk czy dźwięk spadającego widelca – generując fale, które skutecznie niwelują niepożądany dźwięk. Prawdziwy rewolwerowiec. Często to właśnie te nagłe hałasy wybudzają nas z drzemki w samolocie lub odciągają uwagę w biurze. Bang & Olufsen znalazło sposób, by je zneutralizować. Co ciekawe innowacyjna konstrukcja z otworami redukującymi ciśnienie minimalizuje także uczucie „zatkania” uszu, które często występuje w słuchawkach z ANC.