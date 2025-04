Zaczęła się wojna botów. Tak Meta podstawiła nogę Apple'owi

Apple załadował do najnowszych iPhone'ów pod kontrolą systemu iOS 18 całą plejadę funkcji AI pod wspólną nazwą Apple Intelligence. Choć zestaw jest obowiązkowym elementem smartfonów - no chyba, że twój smartfon nie jest na liście wybrańców Apple'a, to deweloperzy aplikacji nie mają obowiązku wykorzystywać możliwości danych im przez koncern z Cupertino.