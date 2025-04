iPad dostanie długo wyczekiwaną aplikację. Czekaliśmy na to 15 lat

Jak przekazuje serwis The Information, powołując się na informacje uzyskane od jednego z pracowników Mety, Instagram pracuje obecnie nad aplikacją na iPady. Powodem podjęcia prac nad aplikacją ma być niepewna przyszłość TikToka - Meta przygotowuje się na ewentualność przejęcia użytkowników opuszczających chińską platformę, jeśli ta zostałaby zablokowana. Ponadto Meta ma obecnie pracować nad aplikacją Edits do edycji wideo, która ma rywalizować z CapCut - należącym również do ByteDance, właściciela TikToka. Dopracowany Instagram na iPady ma być dopełnieniem aplikacji Edits.