1000 lat temu koronowano Bolesława Chrobrego, więc... teraz pojedziesz taniej pociągiem

Promocyjna pula biletów w cenach od 49 złotych lub niższych będzie wprowadzona do sprzedaży od 19 kwietnia. Przykładowo, zwykła cena biletu Pendolino z Warszawy do Trójmiasta to 169 zł. W promocji na 1000-lecie będzie kosztował 49 zł – deklaruje przewoźnik.