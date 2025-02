Xiaomi odłącza zasilanie. To koniec wsparcia dla popularnych smartfonów

Co się stanie, jeśli mój smartfon przestanie otrzymywać aktualizacje? Urządzenie wciąż będzie działać tak samo, jak wcześniej, natomiast przez brak uaktualnień rozumiemy brak nowych funkcji w telefonie. Poprawki bezpieczeństwa co prawda wprowadzają zabezpieczenia przed różnymi podatnościami na ataki, ale nie musicie się jednak obawiać. Takie najczęściej są bardzo trudne do wykonania i nie dotyczą typowego użytkownika. Jeśli natomiast kładziecie priorytet na aktualizacje, to przyszedł czas na nowy smartfon. Xiaomi niedawno wydało serię Redmi Note 14, która jest zauważalnie lepsza od serii oznaczonej liczbą 11.