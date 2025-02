Idziesz na pocztę, a tam Elon Musk. Spółka ujawnia, co najchętniej kupują Polacy

Do tego dochodzi zwalnianie urzędników państwowych i liczne cięcia w krajowych programach. Marta Nowak z Gazeta.pl, współautorka podcastu "Co to będzie", pisze wprost, że Musk „rozwala Amerykanom państwo”. I trudno się z tym nie zgadzać - jeśli faktycznie są jakieś nadużycia, to zaoranie niekoniecznie musi być jedynym rozwiązaniem. Mimo wszystko lepiej starać się leczyć, nie zabierając przy tym dostępu do ogólnodostępnych programów. Nowa amerykańska miotła ma jednak raczej inną strategię.