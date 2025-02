Tajemnicze zakrzywione znaki. Rewolucyjna metoda przewidywania trzęsień ziemi

Nowa technika pozwala naukowcom lepiej zrozumieć mechanizmy rozpoczynania się trzęsień ziemi, co może prowadzić do skuteczniejszych ostrzeżeń. Badacze podają, że odkrycie może umożliwić systemom ostrzegania wysłanie powiadomień mieszkańcom Los Angeles około minuty przed wystąpieniem wstrząsu, co może uratować życie wielu ludzi.