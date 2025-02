Kingdom Come Deliverance 2 przeraziło mnie brutalną dolą górnika (i znalazłem dinozaury)

Kopacze są jak średniowieczny Legion Samobójców. Najpopularniejsze przyczyny ich śmierci to zawalenia korytarzy oraz wdychanie szkodliwych gazów. W dłuższej perspektywie wykańczają ich choroby zawodowe, powstałe na skutek dużej wilgotności, zatruć, ciemności oraz wysiłku fizycznego. Według rozmówców Henryka górnik to zawód na maksymalnie kilka lat. Potem idziesz do grobu albo jesteś tak umęczony, że nie nadajesz się do dalszej pracy.