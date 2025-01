Redmi i Xiaomi sypnęli nowościami. Będziesz chciał te słuchawki i powerbanki

O wiele ciekawszy jest drugi powerbank, który wyposażony jest w dwa porty zdolne ładować urządzenia z łączną mocą do 165 W. Dzięki temu naładujecie nim absolutnie wszystko, czy to smartfon, czy laptop, czy handheld. Przy czym z maksymalna moc 165 W rozkłada się na dwa porty, tj. na 120 W i 45 W, co i tak jest imponującym wynikiem. Waży zaledwie 318 g i posiada wyświetlacz, który pokazuje aktualny stan ładowania.