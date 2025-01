Pixel 9a z datą premiery. Taki będzie najtańszy smartfon Google

Jeśli smartfon zostanie wyceniony na ok. 2500 zł, to okaże się dużo bardziej opłacalną opcją niż zwykły Google Pixel 9, które obecnie kosztuje ok. 3300 zł. Jeszcze gdyby do tego Google przygotował ciekawą ofertę przedsprzedażową, to byłby hit. Czekamy do marca.