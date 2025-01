Takie będą nowe składane smartfony Samsunga. Mamy dobre i złe wieści

Samsung przyzwyczaił nas, że wszystkie propozycje z serii Z miały do dyspozycji procesory Snapdragona na całym świecie. Jednocześnie seria Galaxy S była wyposażana w autorskie czipy Exynos m.in. na rynku w Europie. W tym roku może być zupełnie na odwrót, ponieważ wszyscy przedstawiciele z rodziny S25 napędza układ Snapdragon 8 Elite, a nieoficjalne doniesienia wskazują na to, że Galaxy Z Flip 7 otrzyma Exynosa 2500. Co natomiast z Foldem 7? Z Fold 7 również powinien działać na autorskim czipie, choć nie jest to pewne.