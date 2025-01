Dla tych gadżetów kupiłabym dom z ogródkiem. Są świetne dla ludzi, ptaków i owadów

Podglądanie ptaków albo po prostu dzikiego życia w twoim ogródku to ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu. Problem zaczyna się jednak w momencie, gdy zorientujesz się, że najlepsze momenty zwykle cię omijają - jesteś w pracy lub szkole, śpisz albo po prostu jesteś w inny sposób zajęty. Remedium na to (albo powód, by w końcu uporządkować ogródek) przygotował Wonder, tworząc dwa nowe produkty: Petal oraz Wonder Blocks.