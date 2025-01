Microsoft 365 mocno podrożeje. Podziękuj Copilotowi

Copilot i Designer stają się częścią Microsoft 365, czy klienci tego chcą, czy nie. Nie byłoby żadnej kontrowersji, gdyby Copilot trafił do Office’a bez zmiany w cenniku. Osoby, którym się przyda, zaczęłyby go używać, reszta mogłaby go zignorować bez żadnej dla siebie szkody. Problem w tym, że kwoty w nowym cenniku są znaczaco wyższe. Wspomniana kwota za Microsoft 365 Family na rok - 430 zł - to już przeszłość. Nowa to 560 zł.