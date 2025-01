Finał Wielkiej Wyprzedaży w Media Expert. To ostatnia szansa na skorzystanie z tych promocji

JBL PartyBox 110 to wszechstronny przenośny głośnik, idealny na imprezy zarówno w pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu. Dzięki mocy 160 watów RMS i technologii JBL Original Pro Sound, urządzenie zapewnia użytkownikom głęboki, bogaty bas i wyraźną jakość dźwięku. Wbudowany akumulator pozwala na 12 godzin nieprzerwanej pracy, a technologia True Wireless Stereo umożliwia sparowanie dwóch głośników dla jeszcze bardziej immersyjnego doświadczenia dźwiękowego. Głośnik posiada również wejścia na mikrofon i gitarę, co czyni go idealnym na sesje karaoke. W urządzeniu znalazło się także miejsce na wbudowane oświetlenie, które może synchronizować się z odtwarzaną muzyką - można nim także sterować za pomocą dedykowanej aplikacji PartyBox. Głośnik jest odporny na zachlapania dzięki certyfikatowi IPX4, co sprawia, że niestraszne mu są imprezy w lekkim deszczu.