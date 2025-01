Kanał Panamski - jak powstał, dlaczego jest tak ważny i dlaczego Trump zapowiada jego zajęcie?

6 listopada 1903 r. Philippe Bunau-Varilla, jako ambasador Panamy w Stanach Zjednoczonych, podpisał Traktat Hay–Bunau-Varilla, przyznający Stanom Zjednoczonym prawa do budowy i administrowania Strefą Kanału Panamskiego i jej obronnością. Traktat ten przyznał Stanom Zjednoczonym pewne prawa do kanału „na zawsze”, ale w artykule 22 ograniczył inne prawa do okresu dzierżawy wynoszącego 99 lat. Poza samym kanałem USA otrzymały także prawo do pasa ziemi o szerokości 16 km wzdłuż przyszłego kanału.