Honor Magic 7 Pro - pierwsze wrażenia. Jest piękny i potężny

Tylny panel ma nieregularną fakturę przypominającą masę perłową, co wygląda naprawdę dobrze. Korpus urządzenia został wykonany z aluminium i ma lekkie zaoblenie. Wszystkie przyciski znajdziemy na prawej krawędzi obramowania. Przycisk do regulacji głośności jest pojedynczy, a guzik power został zaakcentowany czerwonym kolorem. Na przodzie znajduje się natomiast lekko zaoblony ekran o chudym i symetrycznym obramowaniu. Na górnej części wyświetlacza widzimy wcięcie w kształcie pastylki, które skrywa aparat do selfie i moduł do przestrzennego skanowania twarzy.