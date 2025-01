Gmina myśli o wiatrakach, których mieszkańcy nie chcą. Grożą, że założą własną

Kilka spotkań w sołectwach już się odbyło, w planach są kolejne. Burmistrz Kluczborka uważa, że secesja to pomysł z gatunku science-fiction. Radny przekonuje jednak, że choć procedury są długie i skomplikowane, to w ciągu 3-4 lat da się przejść od słów do czynów. „Będziemy mieć dochody, gdyż na terenach wiejskich nie brakuje zakładów” – deklaruje.